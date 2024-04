Incidente in galleria, coinvolti tre mezzi. Tra questi anche un autobus: ci sono dei feriti

ANCONA - E' di cinque automobilisti feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle 9, sotto alla Galleria del Risorgimento. Per cause da accertare due auto ed un mezzo di Conerobus si sono scontrati tra loro. Ad avere la peggio cinque persone che sono state soccorse e trasportate in ospedale. Nessuno di loro, per fortuna, è in pericolo di vita. Sul posto la Croce Gialla di Ancona, la Croce Rossa di Ancona, l'automedica del 118 e la polizia locale. Disagi alla circolazione per tutta la durata dei soccorsi.