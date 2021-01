Entra con l'auto in piazza e distrugge una panchina in marmo, arriva la polizia

JESI - A bordo della sua auto entra in piazza Federico II e centra in pieno una panchina in marmo mandandola in frantumi. E' successo ieri sera, all'interno della splendida piazza jesina. Sul posto intervenuta la polizia che ha messo in sicurezza l'area ed ha applicato i sigilli. Già nel 2018 alcune panchine furono distrutte dai veicoli in transito nella zona. Il Comune a quel tempo dovette acquistare nuove lastre in marmo e ricostruire le panchine.