Investita sulle strisce pedonali: 16enne finisce in ospedale

ANCONA - Stava attraversando la strada quando un’auto l’ha investita. Paura oggi pomeriggio per una 16enne. La giovane si trovata in via Flaminia, all’altezza della stazione ferroviaria di Torrette, quando è stata travolta. È volata sull’asfalto cadendo poi a terra. La minore è rimasta sempre cosciente ma nell’impatto ha riportato diversi traumi. Con un codice di media gravità è stata portata in pronto soccorso, all’ospedale di Torrette. Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa e il 118. Per i rilievi la polizia locale. La 16enne non è in pericolo di vita.