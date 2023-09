Investito davanti casa, anziano gravissimo in ospedale

POLVERIGI - È gravissimo, in ospedale, dopo un investimento avvenuto davanti casa. Ieri l’incidente, in via San Giovanni, vicino al ristorante “Gigetto”. A finire sotto le ruote di un’auto è stato un pensionato di 82 anni. Erano le 17.30 quando l’anziano ha attraversato la strada. La vettura, guidata da un meccanico che lavora in zona, lo ha travolto in pieno. Il parabrezza è rimasto danneggiato per il forte impatto con il pedone. L'uomo ci è finto sopra poi è volato a terra. Sul posto sono arrivate l’eliambulanza e la Croce Gialla di Agugliano. L’82enne è stato rianimato sul posto poi è stato trasportato in ambulanza in ospedale, a Torrette, dove le sue condizioni sono gravissime. Non c'erano le strisce pedonali sull'asfalto perché rifatto nuovo da poco. Per i rilievi è intervenuta la polizia dell’Unione dei Comuni. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri.