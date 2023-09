Passo Varano, incidente tra un auto ed uno scooter: 15enne trasportata a Torrette

ANCONA - Una quindicenne in sella ad uno scooter è rimasta coinvolta in un incidente in zona Passo Varano, a seguito di uno scontro con un veicolo. E' successo nella giornata di oggi. La ragazza è stata soccorsa dai militi della Croce Gialla di Ancona e portata all’Ospedale di Torrette con un codice di media gravità. Non ha invece richiesto il trasporto al presidio ospedaliero regionale il conducente di uno scooter urtato a seguito del tamponamento da parte di un'auto, avvenuto lungo via Flaminia, all’altezza dello svincolo per via Ricci.