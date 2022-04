L'auto sbanda e finisce nel fossato, giovane incastrato tra le lamiere: sono 2 i feriti gravi

OSIMO - Un brutto incidente stradale è avvenuto lunedì sera, attorno le 22, lungo via Flaminia.Per cause in fase di accertamento l’autista di un’autovettura ha perso il controllo del mezzo ed è finito nel fosso adiacente alla carreggiata. Sul posto i vigili del fuoco di Osimo che hanno provveduto ad estrarre dall’auto uno dei due occupanti. Successivamente entrambe le persone sono stati affidate ai sanitari del 118 i quali hanno provveduto al trasporto presso il pronto soccorso di Torrette di Ancona. Sul posto anche i carabinieri di zona che hanno chiuso la strada. I due giovani a bordo dell'auto hanno riportato gravi ferite ma non sarebbero in pericolo di vita.