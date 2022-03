Auto esce fuori strada e si ribalta: paura per il conducente

OSIMO - I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio ad Osimo per un incidente stradale in via Jesi. A quanto si apprende sarebbe rimasta coinvolta nello schianto una sola automobile.

La persona alla guida ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi a bordo strada. All’arrivo della squadra dei vigili del fuoco la persona era già fuori dall'abitacolo e quindi si è provveduto alla messa in sicurezza l'auto coinvolta. Sul posto la Croce Rossa e la polizia locale di Osimo.