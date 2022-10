Perde il controllo alla guida, l'auto si schianta contro tre veicoli e si ribalta: 85enne estratto dalle lamiere

OSIMO - Finisce contro tre veicoli in sosta, l'auto si ribalta. Paura questa mattina a Osimo, in via Murri. Un 85enne ha perso il controllo della macchina per cause ancora in corso di accertamento, dopo l'impatto il mezzo si è ribaltato. Sul posto la Croce Rossa di Osimo, i Vigili del fuoco e la Polizia locale. Il conducente, dopo essere stato estratto dal mezzo, è stato affidato alle cure dei sanitari che lo hanno trasportato al Pronto Soccorso di Osimo in codice di media gravità. La Polizia Locale sta ricostruendo le cause del sinistro. L'ipotesi più accreditata psembra quella di un malore alla guida.