Altro investimento lungo il viale, travolta una bambina di 9 anni: corsa al Salesi

JESI - Si trovava lungo il viale della Vittoria, all'altezza del parcheggio Mercantini, quando un'auto l'ha travolta mentre attraversava. Lei, una bambina di 9 anni originaria del Bangladesh, è stata sbalzata sull'asfalto per alcuni metri tra lo choc dei passanti. Sul posto gli operatori della Croce Verde di Jesi che l'hanno soccorsa e trasportata con un codice rosso all'ospedale Salesi di Ancona. Intervenuta anche la polizia locale per tutti i rilievi del caso. Per fortuna la piccola non sarebbe in pericolo di vita.

Questo è il secondo investimento, sempre nella zona, nel giro di poche settimane. Lo scorso 8 maggio infatti una donna era stata travolta da un veicolo proprio in quel tratto.