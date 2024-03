Paura lungo il viale, auto ribaltata con all'interno 4 persone: sul posto i soccorsi

JESI - Incidente stradale oggi pomeriggio (lunedì) lungo il viale del Lavoro dove una Fiat 500 si è ribaltata con all'interno 4 persone. Il veicolo, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe capottato a seguito di uno schianto con una Opel Zafira. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con tre ambulanze della Croce Verde di Jesi, vigili del fuoco e con l'automedica. Per le quattro persone ferite è stato necessario il trasporto in ospedale. Nessuna di loro per fortuna è in pericolo di vita.