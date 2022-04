Tir aggancia un'auto con a bordo due donne ed un neonato: sul posto i soccorsi

ANCONA - Momenti di paura, questa mattina, nei pressi dell'incrocio semaforico tra piazza Ugo Bassi e via Torresi. Un camion ha agganciato un'autovettura con a bordo due donne, di 37 e 58 anni, ed un neonato di appena 3 mesi.

Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona, l'automedica del 118 e tre pattuglie della polizia municipale. Per fortuna le donne ed il neonato stanno bene. Per le due signore è stato però necessario il trasporto in ospedale con due codici verdi. Disagi alla circolazione per tutta la durata dell'intervento.