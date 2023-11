Agganciata da un mezzo pesante mentre sta guidando, paura per una 50enne: sul posto i soccorsi

ANCONA - Stava guidando la sua auto quando, per cause in fase di accertamento, un mezzo pesante l'ha tamponata. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi in via Panoramica. La conducente, una donna di 50 anni, è stata subito soccorsa dagli operatori della Croce Gialla di Ancona e trasportata per accertamenti in ospedale. Per lei tanto spavento ma, per fortuna, nessuna grave conseguenza fisica.