Perde il controllo dell'auto e si schianta contro una pianta: paura per un 50enne

ANCONA - Incidente stradale questa mattina in via della Marina. Per cause ancora in fase di accertamento un uomo di 50 anni ha perso il controllo della sua Opel e si è schiantato contro una pianta. Per lui è stato necessario il trasporto all'ospedale regionale di Torrette a bordo di un'ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Sul posto anche tre pattuglie della polizia municipale con gli agenti che hanno sottoposto il conducente del mezzo ad alcol test.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO