Auto travolge un rider, paura in via Marconi: 27enne sbalzato sull'asfalto

ANCONA - Stava viaggiando lungo via Marconi quando un'auto lo ha travolto in pieno e l'ha fatto sbalzare sull'asfalto. Paura nel tardo pomeriggio di oggi per un ragazzo di 27 anni. Il giovane, da una prima ricostruzione, sembrerebbe stesse effettuando alcune consegne di cibo a domicilio.

Nell'impatto il 27enne è scivolato per metri ma per fortuna non ha riportato gravi conseguenze fisiche. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona e la polizia locale. Il ragazzo è stato caricato in ambulanza e trasportato con un codice di media gravità all'ospedale regionale di Torrette.