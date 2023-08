Perde conoscenza al volante, poi il terribile frontale: è in gravissime condizioni

ANCONA - E' di due feriti, di cui un automobilista in gravissime condizioni, il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi in via Macerata, all'incrocio con via Fano. Lo schianto ha coinvolto un Suv ed una Fiat Panda.

Secondo una prima ricostruzione un automobilista avrebbe perso i sensi mentre si trovava alla guida del suo mezzo. In quel momento sopraggiungeva un altro automobilista che non è riuscito ad evitare l'impatto frontale. L'uomo privo di sensi non ha mai ripreso conoscenza ed è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale regionale di Torrette. Non preoccupano invece le condizioni dell'altro uomo, in ospedale con un codice rosso ma non in pericolo di vita. Sul posto vigili del fuoco, polizia locale, Croce Rossa di Ancona e Croce Gialla di Ancona. Disagi alla circolazione.