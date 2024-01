Malore mentre è alla guida della sua auto, paura per una ragazza di 30 anni

ANCONA - Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi per una ragazza di 30 anni, rimasta vittima di un incidente stradale mentre viaggiava in via Grazie, all'incrocio con via Tavernelle. La giovane era alla guida della sua auto quando, forse a causa di un malore, ha perso il controllo del mezzo ed ha centrato in pieno dei paletti posti a bordo strada. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che l'hanno soccorsa e trasportata per accertamenti in ospedale. Non è in pericolo di vita. Intervenuti anche gli agenti della polizia locale per tutti i rilievi del caso.