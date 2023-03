Paura in via Flaminia, violento scontro tra due auto. Mezzi distrutti e automobilista tra le lamiere

ANCONA - Incidente stradale nella serata di oggi lungo via Flaminia, all'altezza del civico 40. Per cause in fase di accertamento due veicoli si sono scontrati tra loro. Un impatto violento, secondo le testimonianze dei presenti, che ha causato il ferimento di tre persone. Paura per un automobilista che è rimasto incastrato tra le lamiere non riuscendo ad uscire dall'abitacolo. Per lui è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, sul posto insieme agli operatori del 118 e alla polizia locale. I tre feriti sono stati caricati a bordo dei mezzi della Croce Gialla di Ancona e trasportati all'ospedale regionale di Torrette con codici di media gravità. Disagi alla circolazione per tutta la durata dei soccorsi.