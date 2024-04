Auto con una donna e tre bambini si ribalta. Paura in via del Carmine: sul posto i soccorritori

ANCONA - Momenti di paura nel pomeriggio di oggi in via del Carmine, ad Ancona, dove una donna ha perso il controllo della sua Fiat Multipla e si è ribaltata. All'interno dell'abitacolo anche tre bambini. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona, l'automedica del 118 e la polizia locale. Per fortuna nessuno si è fatto male. Per tutti gli occupanti del mezzo soltanto un grande spavento ma nessuna conseguenza.