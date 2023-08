Schianto tra due scooter, paura per un 30enne. Arrivano i soccorsi e finisce in ospedale

ANCONA - Stavano viaggiando in sella ai rispettivi scooter quando, nei pressi di via Cristoforo Colombo, si sono scontrati finendo a terra. Ad avere la peggio, oggi pomeriggio, un ragazzo di 30 anni che è scivolato sull'asfalto lamentando un forte dolore ad una spalla. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che hanno accompagnato il giovane in ospedale per accertamenti. Non è in pericolo. Intervenuta anche l'automedica del 118 e la polizia locale.