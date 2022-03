Travolto da un suv mentre è in moto, ragazzo sbalzato sull'asfalto: corsa in ospedale

ANCONA - Incidente stradale questa mattina lungo via del Conero, all'altezza con via Angelini. Per cause in fase di accertamento una moto è stata travolta da un suv. Ad avere la peggio un ragazzo minorenne, alla guida del ciclomotore, sbalzato sull'asfalto per alcuni metri. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che l'hanno soccorso e trasportato in ospedale con un codice rosso. Per lui si tratta di un politrauma agli arti inferiori. Non sarebbe però in pericolo di vita.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO