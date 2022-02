Frontale tremendo contro il guardrail, poi scende e dopo pochi metri sviene

ANCONA - Uno schianto terribile, poi l'auto che inizia a prendere a fuoco e l'automobilista che sviene in mezzo la strada. E' quanto successo nel pomeriggio di oggi nei pressi di via Bersaglieri d'Italia, poco distante dal Liceo Scientifico.

Il conducente, un 90enne anconetano, dopo essere finito contro il guardrail e nonostante le ferite riportate, è sceso da solo dall'abitacolo. Dopo neanche due metri è svenuto rimanendo a terra privo di sensi. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona, la polizia locale ed i vigili del fuoco. Durante i soccorsi l'auto coinvolta, una Fiat Punto, ha iniziato a prendere fuoco dal vano motore. Gli operatori della Croce Gialla, intervenuti per primi sul luogo dell'incidente, sono riusciti a spegnere il rogo utilizzando l'estintore che hanno in dotazione. Poi, con l'ausilio dei vigili urbani e dei pompieri, hanno messo in sicurezza l'area. Il ferito è stato trasportato in ospedale con un codice rosso avanzato. L'uomo, per fortuna, sarebbe fuori pericolo.