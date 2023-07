Pauroso incidente tra un furgone ed una Vespa, due uomini sbalzati sull'asfalto: uno è grave

JESI - E' di due feriti, di cui uno in gravi condizioni, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio in via Fermi. Per cause ancora in fase di accertamento una Vespa, condotta da un 38enne e con un passeggero della stessa età, si è schiantata contro un furgone con a bordo due operai. Nell'impatto i due sono stati sbalzati sull'asfalto finendo a terra. Ad avere la peggio proprio il conducente che è stato caricato a bordo dell'eliambulanza, nel frattempo atterrata poco distante, e trasportato all'ospedale regionale di Torrette. Più lievi le ferite riportate dal passeggero della Vespa, anche lui però finito in ospedale con un mezzo della Croce Verde. Sul posto anche i vigili del fuoco.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO