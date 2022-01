Tamponamento sulla variante, 3 mezzi coinvolti: al Salesi un bimbo di 7 anni

FALCONARA - Un bambino di 7 anni è rimasto ferito in un tamponamento lungo la variante, allo svincolo per l'ingresso nella SS76. Tre i mezzi coinvolti nell'incidente stradale, avvenuto nel pomeriggio di oggi (domenica). Sul posto gli operatori del 118, la polizia stradale e l'automedica. Il bimbo è stato soccorso dalla Croce Gialla di Ancona e trasportato, non grave, all'ospedale Salesi. Gli altri 2 feriti sono stati invece presi in carico da altri due mezzi del 118 e portati all'ospedale regionale di Torrette. Intervenuta anche la polizia stradale per tutti i rilievi del caso.