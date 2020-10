Pauroso schianto tra due auto, una vola sul campo: atterra l'eliambulanza

MACERATA - Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi lungo Contrata Collevago, nel Comune di Treia. Per cause ancora in fase di accertamento due auto si sono scontrate tra loro. Dopo l'impatto una di loro è schizzata fuori dalla carreggiata, finendo la sua corsa sul campo adiacente. Sul posto i vigili del fuoco di Macerata e di Tolentino che sono intervenuti con due autobotti e, collaborando con i sanitari del 118, hanno estratto i feriti dai veicoli.

Gli automobilisti sono stati poi portati all'ospedale regionale di Torrette con l'ausilio dell'eliambulanza.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO