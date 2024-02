Paura in galleria, prima si scontrano e poi si ribaltano. Due i mezzi coinvolti: automobilisti tra le lamiere

SERRA SAN QUIRICO - Incidente stradale nelle prime ore del pomeriggio lungo la SS76. Coinvolte due auto all’interno della galleria Gola della Rossa in direzione Ancona. Per cause in fase di accertamento i due automezzi si sono urtati ribaltandosi entrambi. I conducenti sono stati trasportati dal personale del 118 al pronto soccorso di Fabriano. La squadra dei vigili del fuoco ha effettuato la messa in sicurezza delle auto coinvolte. Sul posto la polizia stradale per i rilievi.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO