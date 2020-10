Ciclista investito all'incrocio, sul posto atterra Icaro: é grave

SENIGALLIA - Un ciclista di 80 anni è stato investito questa mattina a Senigallia, all'incrocio tra via Zanelli e via Cilea. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato allo schianto. Sul posto è atterrata Icaro che ha trasportato l'anziano, con un codice rosso, all'ospedale regionale di Torrette. Disagi al traffico per tutta la durata dell'intervento.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO