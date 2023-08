Perde il controllo dell'auto e finisce in un campo: ferito il conducente

SASSOFERRATO - Stava viaggiando alla guida della sua Fiat Panda quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito in un campo. L'incidente è avvenuto questa mattina lungo la strada Frassineta, a Sassoferrato.

Sul posto i vigili del fuoco ed il personale del 118. L'auto è stata messa in sicurezza e l'uomo trasportato in ospedale per accertamenti. Intervenuti anche i carabinieri di Genga e la polizia locale di Sassoferrato.