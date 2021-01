Schianto all'incrocio, furgone contro un auto: automobilista ferita

E' di una donna ferita il bilancio dell'incidente stradale di oggi pomeriggio (venerdì), lungo via Jesi a Santa Maria Nuova. Lo schianto è avvenuto in cima alla salita, a pochi metri dallo svincolo che poi porta al centro del paese. A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, una Fiat Multipla alimentata a metano ed un furgone. Sul posto 118, carabinieri e vigili del fuoco. Ad avere la peggio è stata proprio la conducente della Multipla, curata poi dal personale medico. Disagi al traffico per tutta la durata dell'intervento,