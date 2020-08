Tamponamento alla rotatoria, disagi al traffico: sul posto la polizia

JESI - Incidente stradale nella giornata di oggi (domenica) all'altezza della rotatoria in via XXIV Maggio, a poche centinaia di metri dall'ex Uci Cinema. Per cause ancora in fase di accertamento un'Alfa Romeo Mito ha tamponato una Fiat Sedici. Per fortuna l'impatto non è stato violento e nessuno è rimasto ferito.

Sul posto è però intervenuta una pattuglia della polizia locale per tutti i rilievi del caso. Disagi al traffico.