La famiglia di cinghiali attraversa la provinciale, motociclista anconetano ne travolge uno e cade sull'asfalto

ANCONA - Stava viaggiando in sella alla sua moto lungo la provinciale del Conero quando ha centrato in pieno un cinghiale ed è finito a terra. Paura questa mattina per un anconetano di circa 40 anni, vittima di un incidente stradale all'altezza della rotatoria in direzione Portonovo.

Il centauro, secondo una prima ricostruzione, è riuscito ad evitare quasi tutta la famiglia di cinghiali che in quel momento stava attraversando la strada. Purtroppo per lui ha centrato l'ultimo ungulato della fila, uccidendolo sul colpo, e finendo sull'asfalto. Sul posto la polizia municipale, l'automedica del 118 e la Croce Gialla di Ancona. Il motociclista è stato caricato in ambulanza e trasportato con un codice di media gravità all'ospedale regionale di Torrette. Non è in pericolo di vita.