Auto contro scooter, moglie e marito sbalzati sull'asfalto: choc tra i passanti

ANCONA - Incidente stradale nel pomeriggio di oggi nei pressi di piazza Cavour. Per cause in fase di accertamento un'auto si è schiantata contro uno scooter. A bordo del mezzo a due ruote moglie e marito che sono stati sbalzati sull'asfalto. Ad avere la peggio è l'uomo, trasferito in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette. Meno gravi le ferite riportate dalla donna, anche lei trasportata al nosocomio cittadino. Nessuno dei due è in pericolo di vita. Sul posto Croce Gialla di Ancona, polizia municipale e vigili del fuoco.