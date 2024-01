Schianto tra due auto ed un furgone, sei feriti: tra loro un papà ed i suoi due figli

OFFAGNA - Sono sei i feriti dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla provinciale di Offagna. A rimanere coinvolti nello schianto due auto ed un furgone. Tra gli automobilisti feriti anche un papà ed i suoi due figli: lui è stato trasportato all'ospedale regionale di Torrette mentre i bambini al pronto soccorso del Salesi di Ancona. Gli occupanti degli altri due mezzi coinvolti invece non sono voluti andare in ospedale. Traffico in tilt per tutta la durata dell'intervento.