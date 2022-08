L'auto svolta, poi il tremendo impatto con la moto: centauro vola per 50 metri sul campo

Incidente stradale, poco dopo le 18, sulla Provinciale dei Castelli, strada che collega Castelbellino con Monteroberto. Per cause da chiarire una Fiat Panda ha centrato in pieno una moto da cross. Nell'impatto il motociclista, un ragazzo di circa 30 anni, è volato per una cinquantina di metri sul campo adiacente, non riuscendo più a muoversi.

Sul posto sono intervenuti l'eliambulanza, la Croce Verde di Cupramontana, i carabinieri e l'automedica del 118. Il motociclista è stato immobilizzato e trasportato in eliambulanza, con un codice rosso per dinamica, all'ospedale regionale di Torrette.