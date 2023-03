Investe una ragazza, poi si schianta con il suo scooter contro un albero: morto un giovane papà

MONSANO - Un uomo di 39 anni, padre di due figlie, è morto nel tardo pomeriggio di oggi a seguito di un incidente stradale in via Sant'Antonio. L'uomo, residente a Chiaravalle, era in sella al suo scooter di grossa cilindrata, un T-Max, quando ha prima investito una ragazza che stava passeggiando a bordo strada e poi si è schiantato contro un albero. Un impatto tremendo che purtroppo non gli ha lasciato scampo. La vittima avrebbe compiuto 40 anni fra pochi giorni. Inutili i tentativi da parte degli operatori del 118 di salvargli la vita.

In ospedale invece la 31enne investita. La giovane è in gravi condizioni e si trova all'ospedale regionale di Torrette dove è arrivata con un codice rosso. Sul posto i carabinieri per tutti i rilievi del caso.