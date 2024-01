Choc all'incrocio, schianto tra due moto. Sono 4 i feriti portati in codice rosso all'ospedale

MONSANO - Pauroso incidente stradale questa mattina a Monsano, all'incrocio tra via Marche e via Breccia. Sono quattro le persone ferite (due uomini e due donne), trasportate in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette. Nello schianto coinvolte due moto che, per cause da chiarire, si sono scontrate tra di loro. Ad avere la peggio una donna che è stata portata in sala emergenza a bordo dell'eliambulanza. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e gli operatori della Croce Verde di Jesi.