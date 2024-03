Schianto tra due auto, paura per gli automobilisti a bordo. Sul posto vigili del fuoco e 118

MAIOLATI - Un ferito ed un automobilista uscito illeso. E' questo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 17, in via Trieste, a Maiolati Spontini. A rimanere coinvolti nello schianto sono due auto: una Fiat Punto ed una Volkswagen T-Roc. Il ferito è rimasto incastrato tra le lamiere e per estrarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Per lui è stato poi necessario il trasporto in ospedale per accertamenti.