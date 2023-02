Nuovo investimento al viale della Vittoria, uomo sull'asfalto: sul posto le ambulanze

ANCONA - Un uomo di 54 anni è stato investito questa mattina, intorno le 12, lungo il viale della Vittoria, all'altezza con via Corridoni, lungo la strada che porta verso l'ospedale Salesi. A centrarlo in pieno una Smart che non lo avrebbe visto. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona e l'automedica del 118. Il 54enne è stato caricato in ambulanza e trasportato all'ospedale con un codice di media gravità. E' il secondo investimento lungo il viale in pochi giorni.