Frontale all'incrocio, due le auto coinvolte. C'è un ferito: sul posto polizia e 118

ANCONA - Incidente stradale questa mattina nei pressi dell'incrocio semaforico di via Fornetto. Per cause in fase di accertamento due auto, poco prima delle 9, si sono scontrate frontalmente tra di loro. Ad avere la peggio un uomo di 74 anni che è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Non è in pericolo di vita. Sul posto la Croce Rossa di Ancona e la polizia locale per tutti i rilievi del caso.