Travolge uno scooter, l'automobilista non si ferma e prosegue. Due feriti in codice rosso

FALCONARA - Momenti di paura questa mattina in via Spagnoli dove un'automobilista ha travolto uno scooter e si è poi allontanato senza prestare soccorso. Secondo i primi accertamenti il veicolo avrebbe proseguito la sua corsa dopo aver travolto due persone che si trovavano in sella ad un ciclomotore. Per entrambi, sbalzati sull'asfalto dopo l'impatto, è stato necessario il trasporto all'ospedale regionale di Torrette con due codici rossi. Nessuno dei due, per fortuna, sarebbe in pericolo di vita. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona, l'automedica del 118 e la polizia locale per tutti i rilievi del caso.