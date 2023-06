Malore alla guida, perde conoscenza e si schianta contro le auto in sosta

ANCONA - Paura nella tarda mattinata di oggi lungo Corso Carlo Alberto dove un uomo di 82 anni ha accusato un malore mentre era alla guida della sua auto. L'anziano ha perso conoscenza e si è schiantato contro alcune auto in sosta. A dare l'allarme un passante che ha subito allertato i soccorritori. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona, la polizia municipale e l'automedica del 118. L'uomo per fortuna ha ripreso conoscenza ed è stato trasportato all'ospedale regionale di Torrette in buone condizioni di salute. Disagi alla circolazione per tutta la durata dell'intervento.