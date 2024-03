Mamma con bambino evita il cinghiale e si schianta contro un albero

ANCONA - Era in auto con il figlio di dieci anni quando un cinghiale ha tagliato loro la strada. La donna, per evitare l’animale, ha dovuto sterzare e si è schiantata contro un albero. L’incidente è avvenuto attorno alle 19.30, in via Candia, nel tratto che porta alla Baraccola (sbuca al Multisala). Al volante della vettura c’era una 35enne. Con lei il bambino che, nell’urto, è finito con la faccia sul sedile davanti fratturandosi il naso. Per soccorrere madre e figlio sono arrivato il 118, la Croce Rossa e i vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri. Il bambino è stato portato all’ospedale Salesi dalla Croce Rossa per accertamenti.