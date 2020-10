L'auto lo travolge e viene sbalzato sull'asfalto, ciclista in ospedale con l'eliambulanza

JESI - Pauroso incidente questa mattina, poco dopo le 8, in via Mazzangrugno, poco distante dallo svincolo per la superstrada di Jesi Centro. A finire a terra un ciclista di 50 anni, travolto da un'auto mentre si trovava in sella alla propria bicicletta.

Sul posto è atterrata anche Icaro che l'ha poi trasportato con un codice rosso all'ospedale regionale di Torrette. Intervenuta anche la Croce Verde di Jesi, l'automedica e la polizia locale per tutti i rilievi del caso. Disagi anche alla circolazione per tutta la durata dell'intervento.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO