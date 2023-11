Una mancata precedenza poi lo schianto, incidente tra due auto: donna in ospedale

ANCONA - Due mezzi coinvolti e altrettanti automobilisti in ospedale. E' questo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina sotto alla variante, nella strada che da Pontelungo sale verso Candia. Ad avere la peggio una donna che si trovava all'interno di una Peugeot 208. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che hanno soccorsa e trasportata in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sono gravi. In ospedale anche il conducente dell'altra auto: per lui nessuna grave conseguenza.