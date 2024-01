Paura alla Baraccola, portavalori perde il controllo e travolge 6 auto: ci sono dei feriti

ANCONA - E' di due feriti, per fortuna non in gravi condizioni, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi alla Baraccola, in via Albertini. Per cause in fase di accertamento l'autista dei un portavalori ha perso il controllo del mezzo e, dopo aver buttato giù un palo, ha centrato in pieno 6 auto che erano parcheggiate nella zona. Due le persone ferite: il conducente del portavalori ed il passeggero. Per loro è stato necessario il trasporto all'ospedale regionale di Torrette con due codici di media gravità.