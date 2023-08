Tir si ribalta in autostrada, il carico rischia di invadere la carreggiata opposta: c'è un ferito

SENIGALLIA - Stava viaggiando tra i caselli di Montemerciano e Senigallia, in direzione Pescara, quando ha perso il controllo del suo tir e si è ribaltato. Il carico ha rischiato di travolgere i mezzi in transito e per poco non è finito nella carreggiata opposta. L'incidente stradale è avvenuto questa mattina quando mancavano pochi minuti alle 9.

Il conducente del camion è rimasto ferito per fortuna non in modo grave. In un primo momento è stata attivata anche l'eliambulanza. Sul posto i vigili del fuoco, mezzi del 118 e la polizia stradale. Disagi alla viabilità.