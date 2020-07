Paura all'alba, l'auto tampone il tir e rimane incastrata: dentro ci sono 3 persone

ANCONA - Incidente all'alba lungo l'autostrada A14, all'altezza del casello di Ancona Nord. Per cause ancora in fase di accertamento un'auto ha tamponato un tir lungo la corsia di accelerazione.

Il veicolo, con a bordo tre persone, è rimasto incastrato sotto al mezzo. A prestare soccorso agli automobilisti, rimasti per fortuna illesi, sono stati gli operatori della Croce Gialla di Chiaravalle e la polizia stradale. Tutti e tre, oltre al conducente del tir, hanno rifiutato il trasporto in ospedale.