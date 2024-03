Schianto tra un suv ed un autocarro, mezzi distrutti: paura per due automobilisti

MONSANO - Momenti di paura nella serata di ieri (venerdì) in via Cassola, a Monsano, dove due mezzi di sono scontrati frontalmente. I veicoli, un suv ed un autocarro, sono andati distrutti mentre due automobilisti sono rimasti feriti. Per loro è stato necessario l'intervento degli operatori del 118 e dei vigili del fuoco. Quest'ultimi hanno estratto i feriti dai veicoli e li hanno consegnati ai sanitari per le cure del caso. Sul posto anche i carabinieri.