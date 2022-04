Schianto all'incrocio, volano dalle moto dopo l'impatto: anche una minorenne in ospedale

ANCONA - Una moto con due ragazzi è rimasta coinvolta in un incidente stradale. E' successo questa sera. I due giovani stavano transitando all'incrocio tra via Torresi e via Maiolati quando, per cause da chiarire, si sono scontrati contro un'auto e sono stati sbalzati sull'asfalto.

Entrambi sono rimasti feriti e sono stati presi in cura dagli operatori del 118, intervenuti sul posto con automedica e ambulanze. Gli operatori della Croce Gialla di Ancona hanno portato in ospedale il conducente della moto e la ragazza che stava dietro, minorenne e residente a Castelfidardo. Per i due si tratta di un politrauma ma nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche tre pattuglie della polizia municipale per tutti i rilievi del caso.