Betoniera impazzita esce di strada, paura per il conducente. Il mezzo si incastra in un fossato

ANCONA - Perde il controllo della betoniera e finisce per incastrarsi in un fossato al lato della carreggiata. E' quanto successo nel pomeriggio di oggi, 20 novembre, in via Saline.

Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che hanno soccorso il conducente, per fortuna illeso, e avviato la procedura per recuperare il mezzo pesante. Non senza difficoltà i pompieri sono riusciti a riportare la betoniera in strada e mettere in sicurezza l'intera area. L'autista del mezzo come detto non ha subito conseguenze fisiche. Per lui soltanto un grande spavento. Intervenuta anche la polizia locale.