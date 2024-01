Frontale davanti alla chiesa, anziano incastrato tra le lamiere: ferito anche un 21enne

ANCONA - E' di due feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio davanti alla chiesa di Posatora. Per cause in fase di accertamento un suv Mercedes ed una Bmw si sono scontrate frontalmente. Ad avere la peggio un ragazzo di 21 anni ed un anziano di 88. Quest'ultimo è rimasto incastrato tra le lamiere e per estrarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Entrambi i feriti sono stati presi in cura dagli operatori della Croce Gialla di Ancona e trasportati in ospedale con due codici di media gravità. Nessuno di loro, per fortuna, è in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi del caso.